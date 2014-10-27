Нємцов привітав українців з європейським вибором

«Вітаю українців з успішними виборами. Переважна більшість у прихильників євроінтеграції», - написав Нємцов у соцмережах.

Він також зазначив: «Але ні в кого немає контрольного пакета. Отже доведеться домовлятися й створювати коаліцію. Що правильно й гарантує демократичний вектор розвитку країни».

Нємцов підкреслив, що «сюрпризом став результат партії мера Львова «Самопоміч». Нова проєвропейська партія з новими обличчями».

«Агіпроп знову облажався. Правий сектор, яким так лякав Кремль, до Ради не пройшов, як і комуністи», - написав Нємцов, зазначивши: попереду дуже важкі, болючі реформи й побудова оновленої країни. Буде дуже непросто, але я сподіваюся, що у вас вийде».

Читайте такожЯвка виборців становить 52,44% – дані зі 197 округів«Колись Росія також обере проєвропейський парламент і президента. Поки у нас і президент і Дума прокитайські…», - написав Нємцов.

Довідка УНІАН. В Україні 26 жовтня відбулися дострокові вибори до Верховної Ради.

За результатами Національного exit-poll, до ВР проходять Блок Порошенка, «Народний фронт», «Самопоміч», «Опозиційний блок», Радикальна партія, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина».