Пилипишин визнав перемогу Левченка

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую всім, хто прийшов і проголосував за мене. Розумію тих, хто зневірився і в знак протесту, відмовився прийти на виборчі дільниці і не проголосував.

Не сперечаюся з тими, хто проголосував проти. Це Ваш вибір..Бажаю в ньому не розчаруватися.",- написав кандидат у депутати.

За словами Пилипишина, вибір зроблений і немає сенсу його обговорювати.