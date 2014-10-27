Пилипишин визнав перемогу Левченка
09:09, 27 жовтня 2014Політика
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Віктор Пилипишин визнав перемогу Юрія Левченка в окрузі.
Пилипишин не зміг перемогти Левченка / Фото: УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Дякую всім, хто прийшов і проголосував за мене. Розумію тих, хто зневірився і в знак протесту, відмовився прийти на виборчі дільниці і не проголосував.
Не сперечаюся з тими, хто проголосував проти. Це Ваш вибір..Бажаю в ньому не розчаруватися.",- написав кандидат у депутати.
За словами Пилипишина, вибір зроблений і немає сенсу його обговорювати.
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