Акція "Смерть Росії" в Києві: РФ вимагає реакції від ОБСЄ

Російські дипломати вважають, що активісти надихалися прикладом США.

Посольство Росії в США відреагувало на акцію націоналістичних організацій під назвою «Смерть Росії».

Заяву було опубліковано у Facebook посольства Росії в США. Росія вимагає покарати всіх учасників погрому, а також просить відреагувати і ОБСЄ.

"Росія звернулася до ОБСЄ з вимогою оперативно відреагувати на кричущий прояв агресивного націоналізму та видати терміновий звіт про подію, щоб про це варварство знали всі держави-учасники ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Російські дипломати вважають, що активісти надихалися прикладом США. "Не виключено, що надихаються подібні дії прикладом, який Вашингтон і подає, - захопленнями російської дипвласності", - зазначили у відомстві.

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Крім того, самих активістів нацорганізацій у Росії назвали "профашистськими молодиками" і заявили про "заохочення злочинів проти російської власності і російських громадян".

Раніше повідомлялося, що у Києві представники націоналістичних організацій – ОУН, Білий молот, Соціал-національна асамблея, Чорний комітет, Комітет визволення політв’язнів – провели акцію під назвою «Смерть Росії». Будівлю Росспівробітництва, розташовану на вул. Борисоглібська, 2, учасники закидали яйцями та камінням і порозбивали вікна.

Правоохоронці нікого не затримали і не вчиняли жодних дій до активістів, які кидали каміння. Учасники заходу пояснили, що установа Росспівробітництва помічена у протиукраїнській діяльності і пропагуванні «руського міра». Вони стверджують, що якщо держава Україна не здатна закрити такі установи, то це «зроблять звичайні українці».