У Волновасі після артобстрілу відновила роботу ОВК №60

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі спільної моніторингової кампанії Донецької облорганізації «Комітету виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА в Донецькому регіоні.

У повідомленні наголошується, що станом на 8.00 27 жовтня окружна виборча комісія №60 відновила свою роботу після того, як бойові дії в місті були завершені.

Читайте такожЯвка виборців на Донеччині становила 36,06% За словами спостерігачів, «близько півгодини тому військові, які забезпечують охорону окружкому, дозволили членам комісії продовжити свою роботу, члени дільничних комісій вже почали транспортувати виборчу документацію в ОВК».

Спостерігачі відзначили, що на момент початку бойових дій, окружна комісія встигла прийняти документи від двох ДВК, але направила їх протоколи на уточнення. Таким чином, в даний час ОВК №60 не опрацювала протоколів жодної дільниці, повідомили в прес-центрі.

За інформацією спостерігача, бойові дії в Волновасі припинилися близько 3.00 години ранку, після «вибухів вже не було чутно, але військові не дозволяли комісії продовжити роботу».

Як повідомляв УНІАН, в 2.00 27 жовтня в місті Волноваха Донецької області недалеко від місця розташування окружної виборчої комісії №60 почалися бойові дії, через що члени окружної комісії тимчасово призупинили роботу.