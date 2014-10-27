ЦВК опрацювала 50,08% протоколів: "Народний фронт" утримує лідерство

Центральна виборча комісія опрацювала 50,08% електронних протоколів дільничних виборчих комісій: партія "Народний фронт" на позачергових виборах до Верховної Ради набирає 21,64% голосів виборців.

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