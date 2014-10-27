ЦВК опрацювала 50,08% протоколів: "Народний фронт" утримує лідерство
11:17, 27 жовтня 2014Політика
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Центральна виборча комісія опрацювала 50,08% електронних протоколів дільничних виборчих комісій: партія "Народний фронт" на позачергових виборах до Верховної Ради набирає 21,64% голосів виборців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, за результатами опрацювання 50,08% електронних протоколів, на позачергових парламентських виборах 5% бар'єр долають такі партії: “Народний фронт”, яку підтримали 21,61% виборців, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,45%, "Об'єднання “Самопоміч” - 11,10%, “Опозиційний блок” - 9,82%, Радикальна партія - 7,38%, “Батьківщина” - 5,69%.
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Загалом пораховано 7 млн 182 тис. 980 голосів виборців.
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