САП ініціює відсторонення Труханова з поста мера Одеси

Дату розгляду клопотання про відсторонення Труханова ще не призначено.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро подали в суд клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси.

Про це розповів прокурор Валентин Мусіяка, передає "РБК-Україна". "Так, клопотання детектива, погоджене з прокурором, сьогодні представлено", - повідомив він. За його словами, дата розгляду ще не відома.

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого детективи НАБУ затримали мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. 15 лютого Солом'янський районний суд Києва обрав Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Дмитра Голубова.

Суддя зобов'язав відпустити Труханова в залі суду. Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід.