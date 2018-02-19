У Будапешті помітили карти з неукраїнськими Кримом та півднем України - їх вилучили з продажу (фото)

Карти з некоректним позначенням українського Криму вилучені з продажу.

В одному з магазинів Будапешта продавали карти, на яких Крим та частина півдня України не були позначені як українська територія.

Про це у на своїй сторінці у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

Читайте такожСепаратистський скандал на Буковині: на сцені вивісили карту Україну без Криму (відео)"У зв'язку з появою інформації про поширення в Будапешті карти з некоректним позначенням українського Криму провели зустріч з власником магазину. Карта вилучена з продажу", - йдеться у її повідомленні.

Крім того, до угорських офіційних органів та на видавництво, яке цю карту випустило, направлено листи, щоб запобігти її подальшому поширенню. На карті також іншим кольором позначено південь України.

Раніше американська щоденна газета New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим відзначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія".