У Порошенка прокоментували напад націоналістів на будівлю "Росспівробітництва" в Києві

Єлісєєв сподівається, що правоохоронні органи зроблять відповідні висновки і ті, хто, спровокували ці акти, або були їхніми безпосередніми учасниками, понесуть покарання.

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв засудив напад націоналістів на будівлю «Росспівробітництва» під час акції «Смерть Росії» в Києві 18 лютого.

Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я як дипломат хотів би зазначити, що акти вандалізму, які відбувалися на території України, - абсолютно неприйнятні. Ми повинні поводитися гідно, ми демократична, цивілізована держава, і не повинні дзеркально робити те, що робить держава-окупант на території України або те, що робить Росія щодо українців на російській території», - заявив він.

Читайте також"Гнидо, лежати!": у Києві "Нацкорпус" побив чоловіків, які поширювали листівки про "нацистську окупацію" (фото, відео)Єлісєєв зазначив, що це не додає Україні позитивного іміджу за кордоном.

«Україна позиціонує себе як цивілізована держава, де поважають права людей, а також права людей на мирні акції. А те що відбувається, - це не є зовсім мирно. Я сподіваюся, що з цього будуть зроблені висновки нашими правоохоронними органами, і ті, хто, спровокували ці акти, або були їхніми безпосередніми учасниками, мають понести відповідне покарання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб.

Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці). Вікна в результаті нападу були розбиті, на стіні один із учасників залишив напис «Смерть Росії».