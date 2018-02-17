Радикали з С14 напали на будівлю Росспівробітництва, в якому діти репетирували "Ревізора" (фото)

Вони розписали приміщення "Росспівробітництва" гаслами і розбили експозицію пам'яті Шаляпіна, яка була виставлена в одному з приміщень.

Радикали з С14 увірвалися в будівлю "Росспівробітництва" в Києві на Подолі по вулиці Борисоглібській, 2.

Як повідомляють "Країні" очевидці, під час захоплення в будівлі перебували діти з театральної студії, які репетирували "Ревізор".

Поліція вже в будівлі, але, незважаючи на це, радикали продовжували зламувати двері виро допомогою болгарки.

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Також повідомляється, що вони розписали приміщення "Росспівробітництва" гаслами і розбили експозицію пам'яті Шаляпіна, яка була виставлена в одному з приміщень.

Після близько півгодини погрому радикали покинули приміщення.

Варто зазначити, що на Facebook сторінці радикалів також йдеться про захоплення будівлі.

Також радикали опублікували відео акції.

Зазначимо, що на 18 лютого націоналісти з ряду організацій також планували проведення акції проти "Росспівробітництва". Але, мабуть, С14 вирішила випередити конкурентів.