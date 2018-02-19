Росія висловила протест Києву через напад на будівлю Росспівробітництва

У заяві відомства зазначається, що свідками цих подій були спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

До МЗС РФ викликали Тимчасового повіреного у справах України в Росії Руслана Німчинського в зв'язку з нападом на будівлю Росспівробітництва в Києві й висловили йому протест.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС Росії.

«19 лютого до МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Москві Руслан Німчинський, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з триваючими безчинствами українських націоналістів-русофобів, які влаштували з подачі київської влади 17 і 18 лютого 2018 р. провокаційні напади на Російський центр науки і культури (РЦНК) і представництво Росспівробітництва, а також офіси російських банків у Києві», - йдеться в повідомленні.

Було відзначено, що «молодики за бездіяльності поліцейських, які виступили як пасивні статисти, били скло, розмальовували образливими написами стіни, оскверняли державні символи Росії, завдавали інших матеріальних збитків».

«Все це супроводжувалось нецензурною лайкою і образами на адресу Росії та російського керівництва», - заявили в МЗС РФ.

Читайте такожУ МЗС РФ захотіли безпеки для російських установ в УкраїніЗазначається, що свідками цих подій були спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які відповідно до свого мандату зафіксували те, що відбувалося для доповіді в ОБСЄ.

«Навряд чи можна вважати випадковим збігом той факт, що погром у РЦНК стався відразу ж після одіозного виступу президента України Петра Порошенка на Міжнародній конференції з питань безпеки в Мюнхені, який ряснів антиросійськими випадами й містив прямий заклик до «боротьби з російським прапором» по всьому світу», - заявили в МЗС Росії.

Посольством Росії в Києві направлено ноти протесту до МЗС України, оперативно поширено заяву для преси.

"Оцінку того, що сталося, дали наші диппредставництва в ОБСЄ і США. Увагу було звернено на наявні в сучасній Україні вкрай небезпечні тенденції, що несуть загрозу міжнародній стабільності та безпеці.

Російська сторона зажадала встановити та притягнути до відповідальності всіх винних у згаданих хуліганських нападах", - сказано в заяві.