Чотири партії проводили агітацію у "день тиші" та під час голосування - КВУ

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Чотири політичні сили порушували законодавство у «день тиші» та в день голосування. Але чинне законодавство передбачає за такі порушення лише адміністративну відповідальність, тобто невеликий штраф», - сказав Кошель.

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За його словами, зазначені партії, зокрема за день до голосування та під час нього розміщували рекламу на зовнішніх носіях, прибираючи з неї назви партій та фотографії лідерів і залишаючи символіку.

«Це не було прямою рекламою, там не було назви, там була символіка політичної сили… Таку рекламу ми можемо кваліфікувати як розміщення логотипів політичних партій… Є підстави говорити, що чотири політичні сили просто банально маніпулювали виборцями», - заявив Кошель.

Виходячи з цього, КВУ наполягатиме на тому, щоб новий склад парламенту вніс до законодавства зміни, які унеможливлять агітацію у «день тиші» та безпосередньо під час волевиявлення.

«Ми наголошуємо на тому, що від подібної практики необхідно відмовлятися під час наступних виборів. Ми будемо наполягати, щоб на виборах до місцевої влади максимально виписати в законі про рекламу і про вибори посилену відповідальність і деталізовано виписати, щоб подібні факти не мали місце», - сказав Кошель.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом, «Про вибори народних депутатів України» передвиборча агітація має закінчуватися о 24.00 останньої п’ятниці перед днем голосування.