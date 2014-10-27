Бойовики обстріляли членів дільничної комісії під Дебальцевим

Як повідомили УНІАН у прес-центрі спільної моніторингової кампанії Донецької обласної організації Комітету виборців України і громадянської мережі ОПОРА, 27 жовтня члени дільничної виборчої комісії №140884 (округ №53) під містом Дебальцевим під час транспортування виборчої документації з міста Вуглегірська потрапили під обстріл.

За словами спостерігачів, інцидент стався близько 1.00 ночі. Секретар ОВК №53 Ірина Верченко розповіла: «Нашу окружну комісію 23 жовтня перенесли до Краматорська, саме тому членам ДВК №140884 необхідно було їхати через Дебальцеве. Після підрахунку голосів на дільниці вони вирішили невідкладно транспортувати документацію до нас. Дорогою їх машина потрапила під обстріл».

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Наразі всі члени цієї дільничної виборчої комісії в безпеці.

ОВК №53 опрацювала 3 з 12 протоколів ДВК, які були відкриті в окрузі.