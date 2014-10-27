ЦВК: підстав визнавати вибори в окрузі №102 недійсними немає

Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський на брифінгу, коментуючи інформацію про те, що Комітет виборців України буде звертатися до ЦВК про визнання недійсними виборів у 102-му окрузі.

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"Визнання виборів в окрузі недійсними законом не передбачено. Закон передбачає можливість визнання недійсними результатів голосування на окремих виборчих дільницях. І тільки якщо не будуть визнані результати на всіх виборчих дільницях округу, можна буде ставити питання про недійсність виборів в цілому. Але підстав для цього у ЦВК зараз немає", - підкреслив Михайло Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, Комітет виборців Українирекомендує ЦВК не визнавати результати виборів в одномандатному окрузі №102 в Кіровоградській області, де, за попередніми даними, лідирує самовисуванець колишній секретар Київради Олесь Довгий.