Вибори в Раду пройшли прозоро - ОБСЄ
14:59, 27 жовтня 2014Політика
0 0
Спеціальний координатор місії короткотермінових спостерігачів ОБСЄ Кент Харштедт заявляє, що процес голосування під час виборів до Верховної Ради та підрахунок голосів були прозорими.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.
"Голосування та підрахунок голосів були прозорими", - сказав Харштедт.
За його словами, виборці відповіли на складні проблеми, що є фактичним підтвердженням демократичного руху України.
Читайте такожНа нинішніх парламентських виборах зафіксовано менше правопорушень, ніж на виборах у 2012 році - ОПОРА
Раніше в Всесвітньому конгресу українців заявили, що позачергові парламентські вибори, які пройшли в Україні 26 жовтня, відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів, а порушення і недоліки носили поодинокий характер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter