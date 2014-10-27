Вибори в Раду пройшли прозоро - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

"Голосування та підрахунок голосів були прозорими", - сказав Харштедт.

За його словами, виборці відповіли на складні проблеми, що є фактичним підтвердженням демократичного руху України.

Читайте такожНа нинішніх парламентських виборах зафіксовано менше правопорушень, ніж на виборах у 2012 році - ОПОРА

Раніше в Всесвітньому конгресу українців заявили, що позачергові парламентські вибори, які пройшли в Україні 26 жовтня, відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів, а порушення і недоліки носили поодинокий характер.