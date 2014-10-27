Росія втратила аргумент "нелегітимності" української влади - євродепутат

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Міхал Боні, депутат Європейського парламенту, що працював на виборах спостерігачем від ОБСЄ.

"Росія точно не відпустить, буде закручувати гайки, буде агресивною, буде шукати нових способів (тиску), але з певної точки зору та аргументація, яка з'являлася у російській пропаганді, що українська влада не має демократичного мандату, випадає з гри", - cказав він, коментуючи можливий подальший розвиток подій в Україні.

Читайте такожУ Держдумі готові співпрацювати з новою РадоюДепутат назвав безсумнівним посилення російського тиску на Україну, зазначивши, що його форма може виявитися найближчим часом.

Він теж назвав складною ситуацію в Україні, зауваживши, що перед українською владою стоїть великий виклик забезпечення теплом своїм громадян в цей осіньо-зимовий період.