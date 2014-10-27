ЦВК опрацювала 55,28% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 55,28% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до електронного підрахунку голосів, на позачергових парламентських виборах 5% бар'єр долають такі партії: “Народний фронт” - 21,6%, партія “Блок Петра Порошенка” - 21,45%, "Об'єднання “Самопоміч” - 11,2%, “Опозиційний блок” - 9,79%, Радикальна партія - 7,34%, “Батьківщина” - 5,65%. Загалом пораховано 8 млн 72 тис. 452 голоси виборців. Читайте такожВибори в Раду пройшли прозоро - ОБСЄ

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