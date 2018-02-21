Прокурори просять допитати Порошенка у справі про держзраду Януковича через відеозв'язок

Допит президента має розпочатися о 14:00. Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що аргументи прокурора безпідставні.

Прокурор Руслан Кравченко зачитав клопотання про допит президента України Петра Порошенка як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича не в залі Оболонського райсуду Києва, а дистанційно.

Як передає кореспондент УНІАН, у клопотанні прокурор зазначив, що про це просили в Адміністрації президента. В АП мотивують це питаннями безпеки та тим, що спеціальні охоронні заходи в суді негативно вплинуть на роботу суду.

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Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що дистанційний допит – це "ганьба для президента".

Він додав, що сьогодні всі відвідувачі пройшли огляд на безпеку, і тому аргументи прокурора безпідставні, а в АП хочуть "уберегти президента від ганьби".

Допит Порошенка має розпочатися о 14:00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, біля Оболонського суду Києва посилено заходи безпеки. Будівля суду по периметру оточена нацгвардійцями, також наявні автомобілі поліції та співробітники Управління державної охорони.

Крім президента, в суді також свідчитиме постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, який в часи анексії Криму обіймав посаду посла в Росії.