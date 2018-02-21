Порошенко свідчитиме у справі про держзраду Януковича: під судом посилили охорону

Будівля суду по периметру оточена нацгвардійцями, також наявні автомобілі поліції та співробітники УДО.

Біля Оболонського суду Києва посилено заходи безпеки через те, що сьогодні там свідчитиме президент України Петро Порошенко у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, до суду щойно прибули сторони процесу — адвокати Януковича в супроводі охоронців, а також прокурори.

Також прибув ще один свідок, якого сьогодні допитуватимуть у справі — постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, який в часи анексії Криму займав посаду посла України в Росії.

Водночас сторона президента Петра Порошенко подала прохання провести його допит у режимі відео-конференції. Наразі суд пішов на перерву щодо вирішення цього питання.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, колегія суддів завершить допит свідків сторони обвинувачення у справі про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого колегія суддів Оболонського райсуду задовольнила запит про допит як свідків захисту 16 осіб із 138 заявлених.

Зокрема суд дозволив допит колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, екс-секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва, колишнього командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка, колишнього командувача Військово-морських сил ЗСУ Юрія Ільїна, екс-начальника Служби безпеки президента Управління державної охорони Костянтина Кобзаря, колишнього співробітника УДО Сергія Бернадського, екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари, колишнього начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва, а також пілота гелікоптера, на якому Янукович пересувався під час втечі з України, і співробітника «Украероруху» Андрія Черткова, який вів переговори з пілотом цього гелікоптера. З понад сотні заявлених захистом жителів Криму суд постановив допитати лише трьох.