Швейцарія нарешті передала Україні документи щодо пов'язаних з Іванющенком рахунків - ЗМІ

Після кількарічної тяганини суди Швейцаріі нарешті дозволили передати українським правоохоронцям документацію про банківські рахунки і операції, які можуть допомогти розслідувати кримінальні справи проти соратника Януковича Юрія Іванющенка.

Швейцарія передала українським правоохоронцям документи щодо банківських рахунків, пов'язаних з колишнім народним депутатом України Юрієм Іванющенком.

Про це повідомляє Deutshe Welle з посиланням на Федеральне відомство юстиції Швейцарії та судові документи.

Зазначається, що з оприлюднених у реєстрі судових рішень Швейцарії документів випливає, що суди цієї країни відмовилися розморозити гроші, чого вимагали фірми, пов'язані з Іванющенком, і після кількарічної тяганини нарешті дозволили передати українським правоохоронцям документацію про банківські рахунки і операції, які можуть допомогти розслідувати кримінальні справи проти соратника екс-президента Віктора Януковича.

«Вимоги Іванющенків спершу відхилив Федеральний кримінальний суд, а згодом і остання інстанція - Федеральний суд. Рішення датовані, відповідно, 30 жовтня і 17 листопада 2017 року. Однак оприлюднені у реєстрі судових рішень Швейцарії вони були лише кілька тижнів тому», - зазначає видання.

Читайте такожАпеляційний суд Латвії залишив під конфіскацією $26 мільйонів ІванющенкаЗа даними DW, наприкінці листопада - після того, як суди відхилили вимоги Іванющенків - Швейцарія передала українським правоохоронцям документи щодо банківських рахунків.

Коментуючи нещодавні судові рішення у Швейцарії в Федеральному відомстві юстиції країни повідомили, що Україна може сподіватися на повернення 72 млн франків, заблокованих на рахунках у Швейцарії, пов'язаних з Іванющенком.

"Якщо заблоковані кошти мають кримінальне походження, Україна зможе домагатися їхньої передачі, за умови, що будуть чинні рішення судів", - зазначили у відомстві, відповідаючи на запит DW.

За даними видання, у рішенні Федерального суду у кримінальних справах зазначено, що Швейцарія вирішить долю заморожених коштів Іванющенків після того, як українські суди остаточно спростують або підтвердять незаконне походження виведених у швейцарські банки коштів. Кошти, як постановило Федеральне відомство юстиції Швейцарії, будуть розморожені лише у тому разі, якщо Генеральна прокуратура України повідомить швейцарську сторону про неможливість доведення справи до судового вироку.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року генеральний прокурор України Юрій Луценко під час міжнародного круглого столу в Києві заявив, що ГПУ має намір разом зі швейцарськими колегами активізувати розслідування у справах щодо екс-народного депутата від Партії регіонів Іванющенка та конфіскувати його кошти.

«Проблема Іванющенка складається з наступних кейсів: перше – він підозрювався в розкраданні коштів Кіотського протоколу, який нібито укладався на ремонт різних соціальних об’єктів: школи, лікарні тощо. На жаль, всі до одного об’єкти фірми, яка пов’язана з Іванющенком, розташовані на тимчасово окупованих територіях. Як ви розумієте, ні слідство, ні експертизи провести в Красному Лучі, Луганську просто неможливо. Цей кейс, на жаль, ми не можемо розвивати», - заявив він.

Перед тим також повідомлялось, що ГПУ проводить розслідування за фактом організації Іванющенком розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах на суму близько 177 млн грн при укладенні договорів між ДП "Держекоінвест" і ТОВ "Карпатибудінвест". Також розслідування проводиться за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах на суму близько 650 млн грн.