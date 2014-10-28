Президент Словаччини запросив Порошенка на зустріч "Вишеградської четвірки"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент Словаччини привітав президента України із проведенням в Україні демократичних та належним чином організованих виборів, а також відзначив важливість перемоги проєвропейських та реформаторських сил. У цьому контексті він запропонував поділитись практичним досвідом імплементації реформ з Україною.

Порошенко подякував словацькому колезі за привітання та високо оцінив підтримку Словаччини як важливого сусіда України, члена Європейського Союзу. “Українці вже вкотре пройшли дуже важливий тест на демократичність, як під час Революції гідності так і під час вчорашніх парламентських виборів”, — наголосив глава української держави.

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Порошенко також подякував Словаччині за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також особисто словацькому колезі за підписання відповідного законодавчого акту. Президент висловив також вдячність Словаччині за надання гуманітарної допомоги Україні, а також за лікування понад 60 українців, постраждалих на Майдані та під час бойових дій на Донбасі, надання допомоги для потреб ЗСУ та Дитячого центру нейрохірургії.

Президент Словаччини запросив президента України взяти участь у заходах з нагоди відзначення 25-ої річниці Оксамитової революції та демократичних змін у Центральній Європі, зокрема у зустрічі в Братиславі Президентів країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина, Чеська Республіка) та Німеччини 16 листопада цього року. Таким чином Словаччина, яка зараз головує у Вишеградській четвірці, прагне засвідчити підтримку України та її європейського майбутнього з боку цих центральноєвропейських країн.