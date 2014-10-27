Усі українські військові вийшли з оточеного 32-го блокпосту - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент ТСН Андрій ЦАплієнко.

За його словами. військові уже проїхали 31 блокпост.

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Вийшли з оточення з боєприпасами і технікою.

"З тридцять другого виходять всі. Прямо зараз. На броні, зі зброєю і БК. Там залишили лише розбиту техніку, яку вже не заведеш і не забереш. Це підтвердив Вадим Рудь з позивним" Тамагочі ", той самий боєць, який удень вивіз "двохсотих", - розповів Цаплієнко.

Як повідомляв УНІАН, терористи з середини жовтня активно атакують 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині.