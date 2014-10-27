Усі українські військові вийшли з оточеного 32-го блокпосту - ЗМІ
22:56, 27 жовтня 2014Суспільство
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З оточеного бойовиками 32-го блокпосту вийшли усі українській військові.
Усі українські військові вийшли з оточеного 32-го блокпосту / facebook.com/andriy.tsaplienko
Про це повідомляє кореспондент ТСН Андрій ЦАплієнко.
За його словами. військові уже проїхали 31 блокпост.
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Вийшли з оточення з боєприпасами і технікою.
"З тридцять другого виходять всі. Прямо зараз. На броні, зі зброєю і БК. Там залишили лише розбиту техніку, яку вже не заведеш і не забереш. Це підтвердив Вадим Рудь з позивним" Тамагочі ", той самий боєць, який удень вивіз "двохсотих", - розповів Цаплієнко.
Як повідомляв УНІАН, терористи з середини жовтня активно атакують 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині.
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