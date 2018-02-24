Політолог: Захід намацав "найслабше місце" РФ і "немає жодної гарантії", що там відбудеться ЧС-2018

Також експерт в песимістичному ключі оцінив варіант, за якого українсько-російський конфлікт вирішиться політичним шляхом − шляхом виборів.

Директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко дав прогноз з приводу політики Кремля щодо України після прийдешнього ЧС-2018, який відбудеться в Росії.

Про експерт розповів, відповідаючи на питання читача під час чату для "Главреда".

"Ще не відомо, чи буде Чемпіонат світу з футболу в Росії. Бо як США, так і Захід в цілому намацали найслабше місце російської державності — гордість і гідність. Росія вважає себе гордою країною, країною гідності, єдиною країною, де люди відчувають себе по-справжньому вільними і гордими. Тому не стільки санкції, скільки регулярні публічні приниження російського лідера і Росії в цілому є основним інструментом впливу Заходу на Росію. Звідси — демонстративне рішення про суб'єктність Росії під час Зимової Олімпіади, звідси — демонстративне знищення 600 російських військовослужбовців в Сирії, звідси — постійні погрози скасувати Чемпіонат світу з футболу в Росії тощо. Отже, немає жодної гарантії, що ЧС з футболу відбудеться в Росії", − сказав він.

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Крім того, Небоженко в песимістичному ключі оцінив варіант, за якого українсько-російський конфлікт вирішиться політичним шляхом − шляхом виборів.

"Ані вибори в Росії, ані вибори в Україні не здатні зняти основні протиріччя між Україною і Росією, а також суперечності всередині Росії і України. Так, в березні цього року Росія отримає старого-нового президента. Але всі колишні російські проблеми там залишаться, і Путіну доведеться їх вирішувати. Те ж саме й у Україні — якщо буде новий президент після Порошенка, він почне переслідувати Порошенка і його оточення — треба ж буде йому чимось зайнятися в перший рік на цій посаді, поки він буде вникати у специфіку роботи президента. Якщо президентом залишиться Порошенко, йому доведеться вирішувати ті ж задачі, які він вирішує і зараз: проблема корупції, боротьба з ворогом, проблема бідності, проведення реформ. Тому, чесно кажучи, вибори в Росії і в Україні не стануть чимось доленосним", − резюмував Небоженко.