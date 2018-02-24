Російський політолог розповів про поразку Путіна в Україні

Зараз в Росії тема України "остуджується", зазначив політолог.

Президент РФ Володимир Путін не зміг домогтися серйозних досягнень у війні проти України, тому в Росії українська тема сходить на нівець, заявив російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Зараз у Росії, наскільки я розумію, тема України "остуджується". Зрозуміло, що Путін там зазнав поразки, за великим рахунком. Україна як ніколи далека від Росії. Тому тема України — не виграшна для Путіна", - підкреслив Орєшкін в матеріалі на "Апострофе".

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"Хоча і вибори призначили на 18 березня, дату, яка пов'язана з Кримом (вибори президента РФ призначені на річницю анексії півострова, — ред.), але схоже, що ця тема вичерпалася — її намагаються зажувати, прибрати, зробити вигляд, що її не існує. Тому що немає відчуття, що Володимир Володимирович Путін в Україні якісь великі подвиги вчинив. Настає розчарування. Тому те, що відбувається в Україні, тут якось мляво висвітлюється або не висвітлюється зовсім", — зазначив політолог.