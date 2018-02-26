Рибалка хотів націоналізувати АТБ, щоб потім прибрати до своїх рук - ветеран АТО

За словами ветерана АТО Помогайбо, акції з дискредитації ділової репутації торгової мережі готувалися ретельно, і ніхто не міг перешкодити їх здійсненню, адже Рибалка є народним депутатом України.

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка планував викупити найбільшу соціальну мережу АТБ після її націоналізації.

Як повідомляє телеканал Zik, скандал навколо спроб народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалка підірвати діяльність найбільшої соціальної продуктової мережі України АТБ обростає новими сенсаційними подробицями.

Як відомо, 21 квітня 2015 року Рибалка зареєстрував у Верховній Раді законопроект про націоналізацію «АТБ» під вигаданими звинуваченнями у торгівлі на окупованих територіях. Коли ж плани щодо націоналізації не спрацювали, на початку 2017 року нардеп розпочав реалізацію масштабного плану з дискредитації ділової репутації торговельної мережі у ЗМІ. Як правило, інформаційними приводами були ретельно сплановані провокації, у тому числі й силові, проти київських супермаркетів «АТБ». Рейдерську схему зупинили Генпрокуратура та СБУ, що порушили проти Рибалки кримінальні справи за фактами навмисного підриву національної продовольчої безпеки України під час проведення бойових дій на Донбасі проти російських терористів.

Як повідомив у прямому ефірі телеканалу «Перший діловий» безпосередній керівник атак на київські магазини мережі, екс-заступник командира батальйону «Свята Марія» Михайло Помогайбо, справжньою метою брудних махінацій Рибалки був викуп торговельної мережі після націоналізації. «Сергій Рибалка хотів після націоналізації викупити «АТБ». Це був його бізнес. Це була його спроба особистого збагачення завдяки захопленню торговельної мережі», – говорить учасник бойових дій.

За словами ветерана АТО Помогайбо, акції готувалися ретельно і ніхто не міг перешкодити їхньому здійсненню, оскільки Рибалка є народним депутатом України від Радикальної партії, має серйозні зв’язки та достатній фінансовий ресурс.

«Це дуже велика мережа, яку він бажав би привласнити. Рибалка зі своїми зв’язками мав реальну можливість це зробити, реалізувати усі політичні замовлення, які йому заманеться. Адже він депутат Верховної Ради! План був розписаний покроково: хто що робить, надалі це повинно було перерости у широкомасштабні акції протесту проти «АТБ» по всій території України. У Києві в подібних акціях було задіяно дуже багато людей. У них брали участь не менше ніж 100 протестувальників під одним магазином. Планували атаки близько 10 осіб у штабі Рибалки – менеджери, бухгалтери, економісти, юристи й піарники, які займалися чорним піаром проти мережі «АТБ». На одну акцію виділялося не менше ніж 10 тисяч доларів США», – констатував ветеран АТО.

Він також зазначив, що насправді це саме Рибалка торгував і продовжує торгувати снековою продукцією своєї фірми як на окупованих територіях, так і в самій Росії. При цьому депутатський мандат допомагає йому робити чергові злочини абсолютно безкарно.

Нагадаємо, в квітні 2017 року, журналіст Олексій Станчевський, автор фільму-розслідування «Перевертень у погонах», передав СБУ і ГПУ документальні свідоцтва пряму причетність Сергія Рибалка до організації та реалізації широкомасштабної замовної інформаційної кампанії, спрямованої на підрив ділової репутації та стабільного функціонування торгової мережі АТБ.