Газпром скоротив постачання газу в Україну
10:17, 03 березня 2008Політика
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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Нафтогазу
Сьогодні о 9.34 за київським часом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму від ВАТ «Газпром» з повідомленням про зниження постачань газу вУкраїнуна 30 млн. куб. м на добу.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».
За словами співрозмовник агентства, «Укртрансгазу» необхідно не менше двох годин для вирішення технологічних питань для переформатування роботи газотранспортної системи в нових умовах.
У той же час у «Нафтогазі» уточнили, що скорочення постачань газу в такому обсязі не позначиться на українських споживачах.
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