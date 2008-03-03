Газпром скоротив постачання газу в Україну

Сьогодні о 9.34 за київським часом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму від ВАТ «Газпром» з повідомленням про зниження постачань газу вУкраїнуна 30 млн. куб. м на добу.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовник агентства, «Укртрансгазу» необхідно не менше двох годин для вирішення технологічних питань для переформатування роботи газотранспортної системи в нових умовах.

У той же час у «Нафтогазі» уточнили, що скорочення постачань газу в такому обсязі не позначиться на українських споживачах.