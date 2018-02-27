Під Радою сталися сутички: Геращенко заявив, що постраждали двоє поліцейських (фото, відео)

За словами депутата, в одного з поліцейських зламана ключиця.

Народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко заявив, що внаслідок сутичок біля парламенту постраждали двоє поліцейських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни парламенту.

“Тільки що перед Верховною Радою злочинною організацією “Рух нових сил” Саакашвілі була організована провокація. Перед будівлею Верховної Ради викотили шини, намагалися їх підпалити. Коли співробітники поліції не дали це зробити, в них полетіло каміння”, - сказав депутат.

За його словами, 15 хвилин тому двох співробітників поліції було поранено, в одного з них зламана ключиця.

Читайте такожСтрілянина по поліцейському: у Києві правоохоронці вийшли на мовчазний протест під судомЗа словами Геращенка, наразі ряд осіб, які “вчинили замовну провокацію, не виключено, що за гроші росіян, затримано і буде доставлено до органів внутрішніх справ”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Спочатку поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради. Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини. Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки.

Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й оборонялися палицями, також вони кидали у поліцейських пляшки.