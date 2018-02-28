"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)

17:48, 28 лютого 2018
Політика
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УНІАН провів онлайн трансляцію прес-конференції президента України. Детальніше про те, що говорив Петро Порошенко, ви можете прочитати на нашому сайті.

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Новина в сюжеті: Прес-конференція Петра Порошенка
Теги: #Порошенко#прес-конференція