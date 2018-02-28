"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)

Сьогодні відбулася прес-конференція президента України Петра Порошенка. На тему "Виклики - 2018".

Прес-конференція тривала 2 години. Ми зібрали найяскравіші цитати президента. УНІАН провів онлайн трансляцію прес-конференції президента України. Детальніше про те, що говорив Петро Порошенко, ви можете прочитати на нашому сайті.

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