"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)
17:48, 28 лютого 2018Політика
1456 0
Сьогодні відбулася прес-конференція президента України Петра Порошенка. На тему "Виклики - 2018".
Найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції
Прес-конференція тривала 2 години. Ми зібрали найяскравіші цитати президента.
УНІАН провів онлайн трансляцію прес-конференції президента України. Детальніше про те, що говорив Петро Порошенко, ви можете прочитати на нашому сайті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Прес-конференція Петра Порошенка