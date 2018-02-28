Порошенко: в Україні немає політика, який має переважну підтримку суспільства

Президент вважає політиків, які переживають за рейтинги, популістами.

Президент Петро Порошенко заявляє, що в Україні немає політика, який має переважну підтримку суспільства. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції "Виклики-2018".

Читайте такожПорошенко не збирається брати участі у парламентських виборах"Я ще раз наголошую, я абсолютно аж ніяк не переживаю про рейтинги і ніколи не переживав, бо тут два вибори: або ти робиш реформи, або ти піклуєшся про вибори. Ті, хто піклуються про рейтинги, називаються популістами. Ті, хто роблять реформи, мають змінювати державу, мають змінювати суспільство, що я, моя команда, всі разом робимо ці майже чотири роки", - сказав президент.

"Ви знаєте, є дуже дивна ситуація в країні. В нас зараз в країні немає політика, який мав би переважну більшість голосів. Війна всіх проти всіх. Валізи компромату часто густо ніким не підтверджені. Депресія і зневіра - це те, що хочуть посіяти в українському суспільстві, в тому числі, не тільки всередині країни. Програми соціальних мереж, програми фейкових новин - це є складова частина, і я впевнений в тому, що ми, влада, суспільство, четверта влада - журналісти, маємо просто мати певні стандарти, перевіряти ту інформацію, яка знаходиться в нашому розпорядженні, і запроваджувати ті стандарти, які є в цивілізованих країнах», - додав Порошенко.