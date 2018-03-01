Порошенко привітав Україну з історичною перемогою у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому"

Президент провів зустріч із командою НАК "Нафтогаз України", яка доповіла главі держави про остаточне рішення Стокгольмського арбітражу у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому".

Президент України Петро Порошенко привітав Україну із рішенням Стокгольмського арбітражу на користь НАК "Нафтогаз України", що стало історичною перемогою нашої країни.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Під час зустрічі із командою НАК "Нафтогаз України", яка доповіла главі держави про остаточне рішення Стокгольмського арбітражу у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому", голова правління НАК Андрій Коболєв повідомив президентові про те, що українська компанія отримала остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, відповідно до якого Україна виграла 4 млрд 630 млн доларів, які Газпром має компенсувати за минулі періоди.

Глава держави привітав та подякував усій українській команді, яка захищала інтереси України в Стокгольмі. Він підкреслив, що «це історичне рішення по захисту національних та фінансових інтересів України».

Читайте також"Моє життя не цукор": найяскравіші цитати Порошенка під час прес-конференції (відео)«Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США. З цих коштів буде оплачено газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК "Нафтогаз України" буде зараховано 2 млрд 560 млн доларів США. Причому будуть зараховані негайно. Це є результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК "Нафтогаз", уряду, президента», - сказав Порошенко.

«Наша спільна позиція довела, що ми можемо перемагати і в юридичних баталіях в Стокгольмі», - сказав президент Порошенко та привітав усіх українців із цією історичною переконливою перемогою. При цьому він підкреслив, що це є надзвичайно важливим – «це і укріплення золотовалютних резервів, і 100% позиція по вірності нашої енергетичної стратегії».

«Це дуже велика цифра. Вона значно більше, ніж заборгованість за газ, який ми відбирали у 2014 році. Це фактично означає, що "Газпром" повинен сплатити на користь "Нафтогазу" трохи більше, ніж 2,5 млрд доларів», - повідомив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення, сьогоднішнє, стосується транзитного контракту, який було укладено в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.