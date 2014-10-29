У Дніпропетровську ліквідують райради та виконкоми

Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА, кандидат у депутати Борис Філатов.

"У кожному дворі я обіцяв своїм виборцям, що ми хочемо ліквідувати райради з виконкомами і дармоїдів, які при них крутяться. Сьогодні міськрада ухвалила відповідне рішення", - повідомив він у Facebook.

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"Для обласного центру достатньо мати дві префектури: правобережну й лівобережну. Максимум три. Чекайте незабаром концепцію муніципального реформування", - додав Філатов, який пройшов до Верховної Ради.

Він наголосив, що "місто втомилося годувати дармоїдів".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії депутати Дніпропетровської міськради прийняли за основу проект рішення про реорганізацію адміністративного устрою міста, яке, зокрема, передбачає в рамках адміністративної реформи ліквідувати районні ради, виконкоми. Остаточно рішення щодо ліквідації районів у Дніпропетровську буде ухвалено після обговорення цього проекту з громадськістю і доопрацювання рішення спеціально створеною робочою групою за участю депутатів і жителів міста. Планується, що проект допрацьовуватиметься впродовж місяця.

Під час обговорення цього рішення депутати Дніпропетровської міськради відзначали, що адміністративна реформа в Україні передбачає чисельність населення міського району не менш як 250 тисяч чоловік, тоді як у Дніпропетровську є райони, де чисельність становить від 70 до 170 тисяч населення.

Також необхідність реформувати райони в Дніпропетровську пояснюється високими витратами бюджету на адміністративний персонал райвиконкомів. Якщо по Україні ці витрати перевищують показники Мінфіну до 25%, то в Дніпропетровську ця цифра становить 37%.

В даний час в Дніпропетровську 8 міських районів.