Тимошенко не претендує на посади в новому уряді
Лідер партії “Батьківщини” Юлія Тимошенко зазначає, що її однопартійці не претендують на посади у новому уряді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції.
“Наша команда не претендує на жоден міністерський портфель. Ми вважаємо, що зараз не про портфелі треба говорити, а негайно єднатися, узгодити принципи, на яких ми працюємо, зробити першочерговий перелік реформ, які потрібно втілювати в життя”, - сказала Юлія Тимошенко.
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Вона зауважила, що новий уряд повинен формуватися на основі професійності, а не партійних квот.
Водночас Тимошенко зазначила, що наполягає, аби майбутні партнери по коаліції підтримали пріоритети “Батьківщини” стосовно розвитку країни.
“Таких пріоритетів чотири: мир, Європейський Союз, НАТО і реальні реформи”, - уточнила вона.