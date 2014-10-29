Тимошенко не претендує на посади в новому уряді

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції.

“Наша команда не претендує на жоден міністерський портфель. Ми вважаємо, що зараз не про портфелі треба говорити, а негайно єднатися, узгодити принципи, на яких ми працюємо, зробити першочерговий перелік реформ, які потрібно втілювати в життя”, - сказала Юлія Тимошенко.

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Вона зауважила, що новий уряд повинен формуватися на основі професійності, а не партійних квот.

Водночас Тимошенко зазначила, що наполягає, аби майбутні партнери по коаліції підтримали пріоритети “Батьківщини” стосовно розвитку країни.

“Таких пріоритетів чотири: мир, Європейський Союз, НАТО і реальні реформи”, - уточнила вона.