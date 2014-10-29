Яценюк запросив Тимошенко, ”Самопоміч” і Ляшка до переговорів щодо коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я звертають до «Блоку Петра Порошенка» і вважаю персонально президента основним стратегічним партнером по реалізації змін в країні. Відповідальність за долю держави лежить на президентові й на партії, яка посідає перше місце під час цих парламентських виборів», - сказав Яценюк.

Також він заявив, що запрошує до переговорів про створення коаліції партії ”Батьківщина”, ”Самопоміч” та Радикальну партію.

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«Так само вважаю за необхідне запросити до прозорих та публічних переговорів щодо формування коаліції Юлію Тимошенко і партії «Батьківщина», «Самопоміч» і Радикальну партію, за яку проголосував мільйон українців», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опрацювання 98,01% протоколів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах, що відбулась 26 жовтня, партію “Народний фронт” підтримали 22,16% виборців, “Блок Петра Порошенка” — 21,82%, Об`єднання “Самопоміч” — 11%, Опозиційний блок - 9,36%, Радикальна партія — 7,45%, ВО “Батьківщина” - 5,68%.