Томенко побачив у Сєверодонецьку конкурс з приниження України

Народний депутат України, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що з’їзд у Сєверодонецьку, був демонстративним приниженням української історії, культури і державної мови представниками опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, так він прокоментував Другий з’їзд депутатів рад усіх рівнів, який відбувся 1 березня.

На думку депутата, організатори з’їзду влаштували змагання, хто більше принизить українську історію, культуру, державну мову. “Складалося враження, що вони (представники опозиції –УНІАН) приїхали на конкурс з приниження України, де кожен з них намагався знайти якийсь фрагмент української історії чи культури для того, щоб показати, що наша культура – неповноцінна, історія – не героїчна, а країна – нікому не потрібна”, – сказав М.ТОМЕНКО.

Він також зазначив, що опозиція може не любити владу, але не може зневажати власну країну. “Якщо жорстку критику української влади можна зрозуміти і пояснити характером діяльності опозиції, то зневажливе ставлення до власної історії, культури та країни пояснити неможливо”, – наголосив депутат.

Разом з тим М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що всі українські політики найближчим часом зрозуміють, що незалежно від того, яку посаду вони обіймають у владі чи в опозиції, зобов’язані захищати насамперед національні інтереси власної країни, поважати її історію та культуру.