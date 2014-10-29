Один з найбільших іноземних банків обмежив видачу кредитів російським компаніям

Про те, що "Райффайзенбанк" знизив свою активність на російському ринку, повідомили 3 джерела у банках, що працюють у корпоративному сегменті, а також топ-менеджер великої компанії, який розраховував отримати в банку кредит, пише РБК.

«Деякий час тому ми спілкувалися із представниками Raiffeisen Bank International AG (материнська структура "Райффайзенбанку"). Обговорювалася участь банку у кредитуванні нашої компанії, - розповідає топ-менеджер компанії. - Але залучити кредит нам не вдалося, тому що в банку заявили, що ліміти на російські компанії закриті, а російська дочка - "Райффайзенбанк" - кредити поки що видавати не буде».

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Топ-менеджер "Райффайзенбанку" стверджує, що банк став менш помітний в угодах, що, швидше за все, стало наслідком коригування його бізнес-політики. «Якщо раніше він брав участь у кожній другій угоді, то тепер - приблизно у кожній четвертій», - говорить він.

Прес-служба "Райффайзенбанку" також підтвердила, що банк почав контролювати інтенсивне зростання портфеля.

«За підсумками дев'яти місяців зростання корпоративного портфеля "Райффайзенбанку" у рублях склало 20%. Зростання зумовлене збільшенням попиту на кредити за схваленими кредитними лініями. Ці показники значно перевищують зростання корпоративного портфеля системи в цілому», - говорить член правління "Райффайзенбанку" Оксана Панченко, додаючи, що великі угоди приймаються в роботу, але з урахуванням часу їх схвалення видачі за ними відбуватимуться вже у 2015 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Райффайзен Банк Аваль" у січні-вересні отримав 1,37 млрд гривень збитку.