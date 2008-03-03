Кириленку депутати нагадують нерозумних рудокопів

Фракція Блоку Юлії Тимошенко готова підписати документи напрацьовані робочою групою для розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що готовий навіть при журналістах підписати вже зараз ці документи. І.КИРИЛЕНКО зазначив, що у фракції також немає якихось особливих зауважень щодо порядку денного, запропонованого на поточний місяць.

Він підкреслив, що «на жаль справджується стара як світ істина стосовно українського політикуму – ми схожі на тих рудокопів, які риють тунель, побачили світло в кінці тунелю, зрозуміли, що завтра нічого робити, починають рити новий тунель. Він виявляється як правило боковий, або тупиковий».

На його думку, саме така сьогодні складається ситуація і в переговорному процесі. І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що ще в п’ятницю «світло в кінці тунелю було причому чітко видно». Він зазначив, що не можна приховувати те, що робоча група «весь час була на контакті з лідерами фракцій, з лідерами політичних структур» і до кінця п’ятниці все було, по суті, узгоджено. «Що відбулося після п’ятниці? Нічого не відбулося крім Сєверодонецька», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, стає зрозумілим, що «є центри впливу поза парламентом». Він підкреслив, що раптом після вихідних «виявилися нові умови, з’явилися нові підходи, з’явилися нові майже ультиматуми, що тільки так і не інакше».