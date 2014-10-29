Російські ЗМІ: на псевдовиборах "ЛНР" достроково проголосували близько 1 тисячі виборців

На окупованій бойовиками території Луганської області почалося дострокове голосування за псевдовиборам голови та Народної ради, повідомили РИА Новини представники ЦВК бойовиків "ЛНР".

"Для віддалених селищ ЛНР організовані спеціальні мобільні виборчкоми", - розповіли в ЦВК терористів.

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За даними агентства, сьогодні такий псевдовиборчком працював на півдні Луганської області, в селищах Медвежанка і Володарськ Свердловського району. Протягом дня в ньому нібито проголосувало близько тисячі виборців.

Як повідомляв УНІАН, на 2 листопада терористичні організації «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» запланували проведення так званих «виборів».

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Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомляв раніше, що, за словами жителів, бойовики на підконтрольній їм території почали поширювати листівки з повідомленням, що 2 листопада в "ЛНР" відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, а 9 листопада - референдум з двох питань: яким бачать жителі "ЛНР" своє майбутнє - в складі України або у складі окремої республіки.