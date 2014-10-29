З фракції Партії регіонів у Одеській міськраді вийшли одразу 40 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання сесії заявив секретар міськради Олег Бриндак.

Зокрема, з фракції ПР вийшли: Олександр Ананьєв, Денис Балух, Василь Барабаш, Дмитро Бєляєв, Людмила Варавва, Сергій Варчук, Юрій Васьков, Павло Вугельман, Валентин Гапунич, Олександр Георгієв, Ірина Головатюк-Юзефпольська, Євген Гофман, Олег Гоцуляк, Андрій Губанков, Олег Дудник, Марія Єременко, Ірина Єсенович, Олександр Іваницький, Ігуменя Серафима (Надія Шевчик), Олександр Іщенко, Олег Кіктенко, Володимир Кірєєв, Тетяна Ківалова, Марина Клюєва, Микола Крикливий, Марат Корольов, Дмитро Кіт, Олександр Крижанівський, Сергій Макаров, Олександр Матвєєв, Андрій Неугодніков, Геннадій Оборський, Євген Омельчук, Світлана Осауленко, Вадим Подгородинський, Олена Соколовська, Сергій Страшний, Андрій Терновський, Юрій Шумахер, Олег Етнарович.

Читайте такожОлексій Гончаренко став головою Одеської облрадиВодночас ряд депутатів заявили про створення нової депутатської групи «Довіряй справам», яку очолив Анатолій Балінов. До неї увійшли вищеназвані депутати, окрім Ананьєва, Ківалової, Неугоднікова, Оборського, Осауленко і Подгородинського. Також до нової групи увійшли Олег Єлисєєв, Ігор Клименко, Дмитро Танцюра.

Довідка УНІАН. В Одеській міській раді – 120 депутатів.