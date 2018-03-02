Учасника "прориву Саакашвілі" випустили з-під варти під заставу 110 тисяч гривень - Сакварелідзе

Соратник Саакашвілі з Івано-Франківська Бурцев після успішного збору коштів вийшов з-під варти.

Соратника лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі й учасника прориву кордону на КПП «Шегині» Олександра Бурцева випустили з-під варти під заставу 110 тис. грн. Про це повідомив у Facebook інший соратник Саакашвілі - Давід Сакварелідзе.

За його словами, весь цей час Бурцева «намагалися зламати, пропонували «співпрацю» і просили свідчити проти інших членів РНС («Рух нових сил»)». Сакварелідзе висловив вдячність всім, хто взяв участь у збиранні коштів для внесення застави.

Читайте такожСаакашвілі в Нідерландах їздить на Bentley (фото)Як повідомляв УНІАН, у справі про прорив кордону на КПП «Шегині» 10 вересня, коли позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон, було заарештовано Андрія Котніченка з Черкас і Олександра Бурцева з Івано-Франківська.

Тоді прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Внаслідок порушення громадського порядку на державному кордоні постраждали вісім прикордонників і 13 співробітників поліції.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

25 вересня Апеляційний суд Львівської області своїм рішенням залишив у силі рішення Галицького районного суду Львова від 13 вересня про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 днів до 9 листопада включно 39-річному Олександру Бурцеву, який брав участь у прориві контрольно-пропускного пункту «Шегині» 10 вересня.