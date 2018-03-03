Голова КС підтримав ідею Порошенка закріпити в Конституції євроатлантичну інтеграцію України

Він вважає, що це зробить необоротним шлях європейських змін та перетворень України.

Голова Конституційного суду (КС) України Станіслав Шевчук вважає дуже важливим зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.

Читайте такожУ Конституційному суді України обрали нового головуВ інтерв’ю радіо Свобода він заявив, що підтримує таку пропозицію президента України Петра Порошенка. "Так, я це підтримую, це дуже важливо. Це зробить шлях наших європейських змін, перетворень необоротним", - сказав Шевчук.

Як пояснив голова КСУ, це буде додатковим нагадуванням парламентаріям наступних скликань про те, куди має рухатися Україна.

"Політики змінюються при владі і парламенти змінюються, але Конституція має бути стабільною і захищеною від постійних змін. Коли нове скликання парламенту приходить, депутати мають пам’ятати, що ми робимо і що ми ще зробимо для того, щоб Україна стала ближчою до Європи і стала частиною європейських і, можливо, євроатлантичних структур", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на прес-конференції президент Петро Порошенко заявив про пропозиції заякорити у Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію країни.

"Є пропозиції заякорити в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї зараз, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими суспільство, користуються широкою підтримкою у суспільстві, і в той же час, коли піднімають голови антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного закону могли б стати страховкою від будь-яких несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед. Прагнення до членства в ЄС, членства в НАТО можна зафіксувати у преамбулі Конституції. Для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради. І в стадії голосування законопроекти, які стосуються питань національної оборони та безпеки, дають мені підстави для стриманого оптимізму", - сказав президент.