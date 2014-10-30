Голова ЦВК назвав округи, які затримують підрахунок голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Охендовський заявив на прес-конференції.

“Ми сподіваємося, що ті комісії, які не завершили введення даних до системи “Вибори”, зроблять це сьогодні. Найбільша затримка зараз спостерігається в наступних округах: №49 (Донецька область), де немає відомостей по 34 дільницях. Причому ця комісія вже досить давно не вводить дані до системи “Вибори”. Ми сподіваємося, що таке, м'яко кажучи, невиконання своїх обов'язків завершиться найближчим часом. А якщо цього не станеться, то ми будемо намагатися надати їм не лише організаційно методичну допомогу, а й іншу допомогу, в тому числі із залученням правоохоронних органів», - сказав голова ЦВК.

Читайте такожЦВК пообіцяла «Свободі» перевірити протоколи на окремих округах Також він повідомив, що «на 59 окрузі не введені дані 22 дільниць, на 137 окрузі — з 28 дільниць, на №182 — 12 дільниць, на №66 — з 11 дільниць. Причому по цьому округу в нас є повідомлення, що сьогодні вночі невідомі особи пробували знищити виборчу документацію, використавши пляшки із запалювальною сумішшю. Але виборча документація не постраждала».

Станом на 17:00 ЦВК обробила 99.66% електронних протоколів.