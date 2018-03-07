Спецслужбам РФ вдалося викрасти українських прикордонників лише з четвертої спроби – ДПСУ

3 жовтня були викрадені на Сумщині українські прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцон.

Російські спецслужби тричі намагалися викрасти українських прикордонників після того, як у червні 2017 року на території України були затримані двоє співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Про це Громадському радіо повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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«Ми неодноразово отримували інформацію з різних джерел, що російські спецслужби отримали вказівку захопити у полон двох прикордонників. Щонайменше три спроби ми попередили на ділянці Луганського, Харківського і Сумського загонів», — розповів Слободян.

За його словами, четверта спроба російських спецслужб виявилася вдалою. 3 жовтня були викрадені на Сумщині українські прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцон. У Москві їх взяли під варту на два місяці та звинуватили у незаконному перетині кордону.

«Їх викрали з території України 3 жовтня на ділянці Сумського прикордонного загону. У тому що їх викрали у нас немає жодних сумнівів», – наголосив Слободян.