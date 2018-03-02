Ще 4 українські прикордонники вважаються без вісті зниклими – Слободян

14:21, 02 березня 2018
Політика
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Слободян розказав про долю 4 українських прикордонників / фото УНІАН

Про це повідомляє помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар ДПСУ Олег Слободян, коментуючи звільнення з російського полону Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака, пише Українська правда.

"Зараз жоден із прикордонників не перебуває у полоні. Невизначеною залишається доля ще 4 хлопців, які рахуються зниклими безвісти", - пише він у Facebook.

Читайте такожУ ДПСУ розповіли, як вирішувалося питання звільнення прикордонників з російського полонуЯк повідомлялось, 2 березня на адмінмежі з окупованим Росією Кримом двох співробітників української Держприкордонслужби Богдана Марцоня та Ігора Дзюбака обміняли на двох російських прикордонників, які були затримані у липні 2017 року.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал підкреслив, що велися дуже складні перемовини з країною-агресором, а питання повернення прикордонників вирішував безпосередньо верховний головнокомандувач.

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Теги: #обмін полоненими#звільнення заручників#українські прикордонники в РФ