У блоці Кличка знають, хто постраждає від нової квартплати Черновецького

Блок Віталія Кличка в Київській міській раді виступає проти впровадження в Києві нової системи квартплати, що залежить від “зайвих” метрів помешкань киян.

Про це йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Блоку Кличка.

“Збільшення ЧЕРНОВЕЦЬКИМ розцінок на квартплату спрямовано на виселення одиноких людей похилого віку з квартир у центральних районах міста та проведення оборудок із цією нерухомістю”, - так у Блоці Кличка прокоментували підготовлений у КМДА проект рішення щодо збільшення квартплати до 7 грн. за кожний «зайвий» метр, окрім 20 метрів на особу та 10 – на родину.

За підрахунками Блоку, після запровадження нових “так званих економічно обґрунтованих тарифів” кожний одинокий мешканець типової двокімнатної квартири платитиме додатково більше 150 грн. щомісяця.

“Багатьом така сума буде не під силу і єдиним виходом стане продаж квартири і переїзд у малогабаритну хрущовку”, - зазначають у Блоці.

Блок Віталія Кличка виступає проти цього рішення і вимагатиме його скасування, якщо воно буде підписано Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

“Тарифну політику для киян мають визначати не «зайві» метри, а якість роботи житлово-комунальних служб міста”, - наголошують представники Блоку Кличка.

Збільшення квартплати, на їх думку, можливе тільки після суттєвого покращання наданих міською і районною владою послуг з обслуговування та утримання будинків і прибудинкових територій.

“Від необґрунтованого рішення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО постраждають найменш захищені верстви киян. Адже мешканці елітних будинків, для яких ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ начебто прагне підвищити квартплату, як правило, послуговуються приватними ЖЕКами, де сплачують значно вищу плату за якісніші послуги”, - наголошують в Блоці.

Як повідомляв УНІАН, в п’ятницю 29 лютого начальник Головного управління з питань цінової політики столичної міськадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що його управління підготувало розрахунки нових тарифів на опалення та квартплату для кожного будинку окремо. Матеріали розрахунків передано до КМДА. Згідно з пропозицією управління, нові тарифи будуть застосовані для сплати за площу квартири, що перевищує встановлені нормативи на одну особу.

В.ЯСРУБИНСЬКИЙ підкреслив, що розрахунки нових тарифів зроблено на виконання рішення Київради, а також відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №560. За його словами, ця постанова передбачає певну кількість послуг, які мають отримувати мешканці та відповідну якість цих послуг. «Враховуючи, що нові тарифи будуть дещо вищі за діючі, Головне управління запропонувало такий підхід до їх запровадження: діючий Житловий кодекс передбачає норму житла на одну особу – це 20 кв. м загальної площі плюс 10 кв. м на всю сім’ю. Ми пропонуємо в межах цих норм залишити діючі тарифи, а нові запроваджувати на ту площу, яка перевищує зазначені цифри», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, з міського бюджету передбачається виділення дотацій для малозабезпечених сімей, які мають невеличкі помешкання.

«А всі багаті люди будуть платити, тому що проживають у значно більших квартирах», - зазначив начальник управління.

За цією схемою управління пропонує запровадити й розрахунки за опалення.