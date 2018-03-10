У Криму для покірного приходу кримських татар на дільниці підключені і спецслужби - Чубаров

Окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори.

Проросійська влада Криму різними способами намагається підвищити явку на президентських виборах, в тому числі і з боку кримських татар. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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«За даними, які ми отримуємо, окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори. Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що цього разу окупанти хочуть відігратися за тотальну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року», - зазначив він в інтерв'ю Голосу Америки.

Чубаров розповідає, що для забезпечення покірного приходу кримських татар на дільниці для голосування підключені і спецслужби:

«Влада чинить тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом».

За словами лідера кримських татар, керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснювало помітний тиск на студентів, «вдаючись до погроз, що якщо ті не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно далі вчитися».

«Такий же тиск відчувають вчителі, які зараз складають списки дітей та їхніх батьків, проводять з ними бесіди. Рекрутують людей для участі у виборах і через кримськотатарських підприємців ... Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб в Криму була не просто продемонстрована явка, а така явка, ступінь якої був би набагато вищий, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар», - вважає Чубаров.