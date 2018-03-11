В НАТО не змінили політики щодо України, але визнали її прагнення до вступу

В Альянсі прокоменували появу України у переліку країн, що прагнуть стати його членами.

В Організації Північноатлантичного договору пояснюють, що поява України у переліку країн-аспірантів не означає зміну політики Альянсу щодо країни, а є лише адаптацією інформації до існуючої дійсності.

Читайте такожВолкер: Україна мала отримати План дій щодо членства в НАТО ще на саміті в Бухаресті у 2008 роціПро це в коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі пояснив офіційний представник Альянсу.

«Ми бачили повідомлення, які припускають, що сталася зміна політики НАТО чи було ухвалено рішення. Звичайно, ніякої зміни в політиці НАТО немає. Наша політика залишається такою ж», - наголосив він.

«Але були зміни в політиці України, що знайшло відображення на сайті. Ми просто адаптували інформацію сайту до існуючої дійсності», - пояснив співрозмовник агентства.

У цьому зв’язку представник Альянсу звернувся «з проханням роз’яснити це колегам та внести відповідні зміни в інформацію».

Як відомо, політика НАТО стосовно України була закладена в декларації саміту в Бухаресті у 2008 році. "НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко та багато інших політиків високо оцінили факт внесення України до переліку країн-аспірантів на сайті НАТО. «Вдячний за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі», - заявив Порошенко і додав, що наступна мета України – План дій щодо членства в Альянсі.

До 9 березня 2018 року на сайті НАТО стосовно України не було відображено інформації, що Київ має за мету набути членство в Альянсі, хоча відповідне рішення було ухвалено Верховною Радою України ще 8 червня 2017 року. Українська сторона неодноразово зверталася до керівництва НАТО внести зміни в інформацію стосовно України на сайті Альянсу, відобразивши, що Київ має за мету набути членство в Альянсі.