Мосійчук розповів, які теракти готував Рубан

Він також додав, що йому не відомо, чи затримали спецслужби спільників Рубана, зокрема тих, яких він підмовляв стати виконавцями.

Українські спецслужби розслідують як мінімум дві спроби збройної атаки на Верховну Раду, при чому їх готували на той час, коли там були найвищі посадові особи держави.

Про це у Facebook заявив український нардеп Ігор Мосійчук, посилаючись на джерела у спецслужбах.

"Затриманий переговорник Рубан не просто віз з "ДНР" арсенал зброї для реалізації такого злочинного наміру а й вів перемовини з рядом українських вояків які мали на його думку стати його виконавцями", – розповів Мосійчук.

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Він також додав, що йому не відомо, чи затримали спецслужби спільників Рубана, зокрема тих, яких він підмовляв стати виконавцями. Однак, Мосійчук припускає, що саме деякі з бійців і "здали" Рубана СБУ.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.