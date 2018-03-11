Мосійчук розповів, які теракти готував Рубан

19:02, 11 березня 2018
Політика
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Мосійчук розповів, які теракти готував Рубан / фото УНІАН

Українські спецслужби розслідують як мінімум дві спроби збройної атаки на Верховну Раду, при чому їх готували на той час, коли там були найвищі посадові особи держави.

Про це у Facebook заявив український нардеп Ігор Мосійчук, посилаючись на джерела у спецслужбах.

"Затриманий переговорник Рубан не просто віз з "ДНР" арсенал зброї для реалізації такого злочинного наміру а й вів перемовини з рядом українських вояків які мали на його думку стати його виконавцями", – розповів Мосійчук.

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Він також додав, що йому не відомо, чи затримали спецслужби спільників Рубана, зокрема тих, яких він підмовляв стати виконавцями. Однак, Мосійчук припускає, що саме деякі з бійців і "здали" Рубана СБУ.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

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Теги: #затримання Рубана#Рубан і ДНР#справа Рубана#викриття Рубана