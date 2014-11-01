Тепер кров журналістів у зоні АТО буде на руках Пореченкова – голова московської спілки журналістів

Кримінальне провадження проти нього вже порушили, йдеться в сюжеті ТСН.

Напередодні прихильник "ДНР" прибув у Донецьк, де особисто взяв участь в обстрілі з кулемета позицій українських військових.

За це йому загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Пореченкова особисто супроводжував скандальний колишній український нардеп, прихильник проросійських сил Ігор Марков.

"Я його щойно забрав з донецького аеропорту, з передової. Це нормальна людина. Кулі свистіли. Він ще навіть там стріляв по цих", - розповідав Марков, але його обірвали на півслові.

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Афішувати подію не схотіли ані сам кіноактор, ані російські телеканали. Сюжети на них стрілянину не показали.

Однак відеозапис потрапив до інтернету та обурив громадськість. Український актор Олег Ступка ледве міг дібрати цензурні слова, аби прокоментувати дії свого знайомого.

Пореченков під час своєї витівки був у захисному шоломі синього кольору з позначкою "преса". Це засудили навіть у Москві.

Голова тамтешньої спілки журналістів Павло Гусєв заявив, що через дії Пореченкова і його маскування під журналіста – фактично зведені нанівець гарантії безпеки ЗМІ в зоні воєнних дій.

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"Зараз, коли ці кадри вже обійшли весь світ… Не всі знають, хто такий Пореченков. І те, що журналіст стріляє з кулемета – це нонсенс! Неможна навіть патрона підняти! І тепер, якщо буде смерть журналіста в зоні конфлікту, це буде на його руках", - вважає Гусєв.

Сам Пореченков виправдовується, що стріляв у постановочному відео далеко від фронту, а патрони були холості. Хоча і збільшені кадри патронів під час стрілянини свідчать зовсім про інше.

Міністр внутрішніх справ України уже оголосив про відкриття кримінального провадження. Арсен Аваков вважає, що за наявних доказів розшук підозрюваного підтримає Інтерпол.

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З огляду ж на загрозу арешту, в Україну актор навряд чи завітає найближчим часом.

А серіали і фільми з його участю українські телеканали знімають з ефірів. Міністерство культури вже ініціювало їх заборону на території України.