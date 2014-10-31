Опубліковано нове відео з Пореченковим, де говориться про його стрільбу "по цим" в аеропорту

На YouTube з'явилося інше відео з Михайлом Пореченковим і одеським політиком, лідером партії «Родіна» Ігорем Марковим, який також відвідав Донецьк.

«Я його тільки що забрав з аеропорту, з передової, - розповідає Марков. - Він ще й сам стріляв по цим...». На це негайно реагує якийсь чоловік за кадром. «Так, це ми не говоримо нікому, він не стріляв», - говорить він.

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Раніше в мережі з'явилися кадри, на яких Пореченков стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками.

Пізніше СБУ завела справу на актора за стрілянину в аеропорту. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

У свою чергу, Пореченков заявив, що кадри, на яких він стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками, нібито були постановочними, а патрони холостими.