Могеріні: у ЄС немає сильнішого партнерства, ніж з Україною

Вона підкреслила, що це молоде, але сильне партнерство.

Віце-президент Європейської Комісії – високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні вважає, що партнерство ЄС з Україною на сьогодні є найбільш інтенсивним, якщо порівняти з іншими країнами.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Немає іншого партнера, іншої країни у світі, з якою б ми мали настільки інтенсивну співпрацю. Ідеться не лише про фінансову підтримку, економічну підтримку, а про всю ту роботу, яку ми проводимо у різних галузях. У нас, мабуть, немає сильнішого партнерства з якоюсь іншою країною, порівняно з тим партнерством, яке ми маємо з Україною», - сказала Могеріні, відповідаючи на питання щодо перспектив членства України в ЄС.

Могеріні також зазначила, що це молоде партнерство та наголосила на необхідності повної імплементації Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі.

Вона також зазначила, що вважає успішною реформу децентралізації, пенсійну, медичну, освітню та ін.

Високий представник ЄС відзначила рішучість уряду в напрямку боротьби з корупцією.