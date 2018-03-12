Комітет ВР розглядає подання на арешт Бакуліна: самого "опоблоківця" на засіданні немає

На засіданні присутній генеральний прокурор Юрій Луценко, але немає самого Бакуліна.

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розпочав розгляд подання генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні присутній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Водночас самого Бакуліна немає. Він вніс письмове клопотання про заслуховування його адвокатів.

Виконувач обов’язків голови комітету Павло Пинзеник повідомив, що до комітету надійшли документи, згідно з якими Бакулін перебуває на лікуванні. Пинзеник зауважив, що в документах вказано два різні медичні заклади, проте їх не назвав.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року генпрокурор Луценко заявляв про підготовку подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна.

«В рамках справи про нафтобурові показання Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав тоді Луценко.

Колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу підозрюють у причетності до привласнення 449,9 млн грн, що належали компанії.

19 лютого 2018 р. голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Бакуліну.

Відповідно до Регламенту ВР, профільний комітет має 20 днів для розгляду даного подання, з яких 5 днів надається депутату для надання пояснень.

22 лютого Парубій повідомляв, що працівники апарату ВР не можуть вийти на зв’язок ні з Бакуліним, ні з його помічниками.